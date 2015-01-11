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    ​"Аль-Каида" взяла ответственность за теракт в Ливане

    Боевики Фронт ан-Нусра совершили теракт в качестве мести суннитам в Сирии и Ливане.

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Одна из ячеек террористической организации "Аль-Каиды" взяла ответственность за теракт в Ливане, передает Report.

    Как сообщается, боевики "Фронт ан-Нусра" совершили теракт в качестве "мести суннитам в Сирии и Ливане".

    Ранее появилась информация о том, что ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство".

    После взрыва в кафе, в результате которого погибли, по последним данным девять человек, в старинных кварталах города Триполи был введен комендантский час. Распоряжение поступило от министра внутренних дел страны Нухада аль-Машнука.

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