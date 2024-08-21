Al Jazeera: В результате удара по Газе умерли более 50 палестинцев

Свыше 50 человек были убиты в результате ударов армии Израиля по различным районам сектора Газа.
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По его данным, во время обстрелов и бомбардировок погибли не менее 52 палестинцев, в том числе 12 - в школе города Газа и 9 - на многолюдном рынке в Дейр-эль-Балахе в центральной части анклава.
Несколько человек были убиты и ранены в результате удара по жилому дому в лагере беженцев Джабалия на севере сектора, отмечает телеканал.
Также сообщается, что военные взорвали несколько зданий в городе Рафах и соседнем Хан-Юнисе на юге анклава.