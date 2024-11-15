Al Jazeera: В Газе обстреляли колонну ООН с гуманитарной помощью

Машины ООН, доставлявшие гуманитарную помощь в сектор Газа, были обстреляны, а груз украден.
Как передает
По его информации, в результате нападения пострадали трое водителей.
Отмечается, что колонна с гуманитарной помощью ООН подверглась нападению в центральной части палестинского анклава. 14 грузовиков из 20, двигавшихся от южной границы в сторону города Дейр-эль-Балах, были обстреляны, а перевозимое ими продовольствие украдено.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.