О нас

Al Jazeera: В Газе обстреляли колонну ООН с гуманитарной помощью

Al Jazeera: В Газе обстреляли колонну ООН с гуманитарной помощью Машины ООН, доставлявшие гуманитарную помощь в сектор Газа, были обстреляны, а груз украден.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 07:41
Al Jazeera: В Газе обстреляли колонну ООН с гуманитарной помощью

Машины ООН, доставлявшие гуманитарную помощь в сектор Газа, были обстреляны, а груз украден.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, в результате нападения пострадали трое водителей.

Отмечается, что колонна с гуманитарной помощью ООН подверглась нападению в центральной части палестинского анклава. 14 грузовиков из 20, двигавшихся от южной границы в сторону города Дейр-эль-Балах, были обстреляны, а перевозимое ими продовольствие украдено.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Al Jazeera: Qəzzada BMT-nin humanitar yardım karvanına atəş açılıb

Другие новости из категории

The Guardian: Бизнес-магнаты и политики отчаянно пытаются втереться в доверие к Трампу
The Guardian: Бизнес-магнаты и политики отчаянно пытаются втереться в доверие к Трампу
15 ноября 2024 г. 07:23
США и Британия продлили договор о применении атомной энергии в целях обороны
США и Британия продлили договор о применении атомной энергии в целях обороны
15 ноября 2024 г. 06:55
Трамп выдвинул своих адвокатов на посты в минюсте США
Трамп выдвинул своих адвокатов на посты в минюсте США
15 ноября 2024 г. 05:41
В Японии умерла принцесса Микаса
В Японии умерла принцесса Микаса
15 ноября 2024 г. 03:54
ВОЗ: Более 7,4 тыс. атак на медучреждения зарегистрировали в мире с 2018 года
ВОЗ: Более 7,4 тыс. атак на медучреждения зарегистрировали в мире с 2018 года
15 ноября 2024 г. 03:19
NYT: Илон Маск встретился с постпредом Ирана при ООН
NYT: Илон Маск встретился с постпредом Ирана при ООН
15 ноября 2024 г. 02:38
США намерены поставить Украине все обещанное Байденом оружие до его ухода
США намерены поставить Украине все обещанное Байденом оружие до его ухода
15 ноября 2024 г. 01:39
ООН: Число голодающих в Нигерии увеличится в 2025 году до 33 млн человек
ООН: Число голодающих в Нигерии увеличится в 2025 году до 33 млн человек
14 ноября 2024 г. 23:51
Госдеп подтвердил, что США выступают против авиаударов Израиля по Бейруту
Госдеп подтвердил, что США выступают против авиаударов Израиля по Бейруту
14 ноября 2024 г. 23:27
США ввели санкции против структур, действующих в интересах Ирана и хуситов
США ввели санкции против структур, действующих в интересах Ирана и хуситов
14 ноября 2024 г. 23:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi