Al Jazeera: После достижения сделки о прекращении огня в Газе погибли 87 человек

По меньшей мере 87 палестинцев, в том числе 21 ребенок и 25 женщин, были убиты в результате израильских ударов по сектору Газа с момента объявления о достижении соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.
Как передает
По его данным, армия Израиля проводит сейчас рейды в южной и центральной частях палестинского анклава, нанося удары по Хан-Юнису, лагерю беженцев Нусейрат.
Их жертвами стали порядка девяти человек.
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание сделки об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа Израилем, палестинским движением ХАМАС, США и Катаром.