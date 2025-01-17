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Al Jazeera: После достижения сделки о прекращении огня в Газе погибли 87 человек

Al Jazeera: После достижения сделки о прекращении огня в Газе погибли 87 человек По меньшей мере 87 палестинцев, в том числе 21 ребенок и 25 женщин, были убиты в результате израильских ударов по сектору Газа с момента объявления о достижении соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.
Другие страны
17 января 2025 г. 08:06
Al Jazeera: После достижения сделки о прекращении огня в Газе погибли 87 человек

По меньшей мере 87 палестинцев, в том числе 21 ребенок и 25 женщин, были убиты в результате израильских ударов по сектору Газа с момента объявления о достижении соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, армия Израиля проводит сейчас рейды в южной и центральной частях палестинского анклава, нанося удары по Хан-Юнису, лагерю беженцев Нусейрат.

Их жертвами стали порядка девяти человек.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание сделки об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа Израилем, палестинским движением ХАМАС, США и Катаром.

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Версия на азербайджанском языке Atəşkəsdən sonra Qəzzada 21-i uşaq olmaqla 87 fələstinli öldürülüb

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