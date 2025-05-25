Al Jazeera: Израиль с 21 мая пропустил в сектор Газа 100 грузовиков

Израиль со среды пропустил в сектор Газа 100 грузовиков, однако это далеко от необходимого уровня помощи для двух миллионов жителей анклава.

Израиль со среды пропустил в сектор Газа 100 грузовиков, однако это далеко от необходимого уровня помощи для двух миллионов жителей анклава.

Как передает Report , об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинских официальных лиц.

Телеканал также отметил, что Всемирная продовольственная программа предупредила об острой нехватке продовольствия, от чего страдают в анклаве более 70 тыс. детей.

Напомним, что 19 мая власти еврейского государства объявили, что разрешат ввоз на территорию Газы базового объема продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве. Согласно оценкам правительства Газы, для удовлетворения самых необходимых потребностей его жителей в анклав ежедневно должны прибывать около 500 грузовых машин с гуманитарной помощью.