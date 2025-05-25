О нас

Al Jazeera: Израиль с 21 мая пропустил в сектор Газа 100 грузовиков

Al Jazeera: Израиль с 21 мая пропустил в сектор Газа 100 грузовиков Израиль со среды пропустил в сектор Газа 100 грузовиков, однако это далеко от необходимого уровня помощи для двух миллионов жителей анклава.
Другие страны
25 мая 2025 г. 09:42
Al Jazeera: Израиль с 21 мая пропустил в сектор Газа 100 грузовиков

Израиль со среды пропустил в сектор Газа 100 грузовиков, однако это далеко от необходимого уровня помощи для двух миллионов жителей анклава.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинских официальных лиц.

Телеканал также отметил, что Всемирная продовольственная программа предупредила об острой нехватке продовольствия, от чего страдают в анклаве более 70 тыс. детей.

Напомним, что 19 мая власти еврейского государства объявили, что разрешат ввоз на территорию Газы базового объема продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве. Согласно оценкам правительства Газы, для удовлетворения самых необходимых потребностей его жителей в анклав ежедневно должны прибывать около 500 грузовых машин с гуманитарной помощью.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail mayın 21-dən etibarən Qəzza zolağına 100 yük maşını buraxıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi