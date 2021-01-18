Al Jazeera: Более 120 человек стали жертвами межэтнических столкновений в Судане

Более 120 человек стали жертвами межэтнических столкновений в городе Эль-Генейна - административном центре провинции Западный Дарфур в Судане.

Более 120 человек стали жертвами межэтнических столкновений в городе Эль-Генейна - административном центре провинции Западный Дарфур в Судане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным профсоюза врачей указанной провинции, которые приводит телеканал, в результате столкновений, начавшихся в минувшую субботу, погибли 129 человек и 198 получили ранения.

Как сообщил губернатор Западного Дарфура Мухаммед ад-Дума, которого цитирует новостной портал Sudan al-An, "ситуация в городе в сфере безопасности до сих пор остается сложной". Он также отметил, что в провинцию прибыли 75 машин суданской армии для восстановления стабильности, ожидается прибытие еще 50 машин с военными.

Конфликт в Западном Дарфуре был спровоцирован бытовой ссорой, в результате которой погиб житель Эль-Генейны, араб по происхождению. Вслед за инцидентом межэтнические столкновения с применением огнестрельного и холодного оружия охватили несколько районов административного центра провинции.

В воскресенье правительство Судана провело экстренное совещание, для расследования обстоятельств случившегося в Эль-Генейну была направлена специальная комиссия прокуратуры страны.