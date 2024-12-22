Аль-Джулани заявил о необходимости снятия санкций против Сирии

Введенные против Сирии санкции необходимо снять.
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Он отметил, что в настоящее время половина граждан Сирии проживает за границей, инфраструктура страны разрушена, и новое правительство сталкивается с серьезными проблемами.
"Половина сирийских граждан сейчас живет за пределами страны, а внутренняя экономическая инфраструктура разрушена, поэтому у нас есть серьезные проблемы, которые нам нужно решать", - добавил он.
По его словам, санкции, введенные против Сирии во времена Башара Асада, необходимо отменить.