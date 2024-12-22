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Аль-Джулани заявил о необходимости снятия санкций против Сирии

Аль-Джулани заявил о необходимости снятия санкций против Сирии Введенные против Сирии санкции необходимо снять.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 19:55
Аль-Джулани заявил о необходимости снятия санкций против Сирии

Введенные против Сирии санкции необходимо снять.

Как сообщает Report, об этом заявил лидер пришедшей в Сирии к власти оппозиции Ахмед аль-Шараа на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Дамаске.

Он отметил, что в настоящее время половина граждан Сирии проживает за границей, инфраструктура страны разрушена, и новое правительство сталкивается с серьезными проблемами.

"Половина сирийских граждан сейчас живет за пределами страны, а внутренняя экономическая инфраструктура разрушена, поэтому у нас есть серьезные проблемы, которые нам нужно решать", - добавил он.

По его словам, санкции, введенные против Сирии во времена Башара Асада, необходимо отменить.

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Версия на азербайджанском языке Əhməd əl-Şaraa: Suriyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların ləğvi zəruridir

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