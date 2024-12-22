Аль-Джулани заявил о необходимости снятия санкций против Сирии

Введенные против Сирии санкции необходимо снять.

Введенные против Сирии санкции необходимо снять.

Как сообщает Report , об этом заявил лидер пришедшей в Сирии к власти оппозиции Ахмед аль-Шараа на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Дамаске.

Он отметил, что в настоящее время половина граждан Сирии проживает за границей, инфраструктура страны разрушена, и новое правительство сталкивается с серьезными проблемами.

"Половина сирийских граждан сейчас живет за пределами страны, а внутренняя экономическая инфраструктура разрушена, поэтому у нас есть серьезные проблемы, которые нам нужно решать", - добавил он.

По его словам, санкции, введенные против Сирии во времена Башара Асада, необходимо отменить.