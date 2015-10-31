​Акула атаковала десятилетнего мальчика на Гавайях

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На Гавайях в среду акулой был укушен 10-летний Рэймонд Сененси, когда ожидал подходящую волну, лежа на доске для буги-серфинга.

Как передает Report со ссылкой на USA Today, об этом в четверг сообщили местные власти.

В частности, по словам чиновников, инцидент произошел в Makaha Beach Park на острове Оаху.

«Все доказательства, в том числе слова очевидцев, указывают на нападение акулы, произошедшее в Makaha», — рассказал доктор Брюс Андерсон из Департамента земельных и природных ресурсов.

Как рассказал мальчик, он лежал на доске, ожидая волну, когда появилась акула. «Я ударил ее ногой, а потом пнул в нос. И я не паниковал», — рассказал мальчик.

Сейчас Сененси восстанавливается после укуса и в ближайшее время его выпишут из больницы.

Отмечается, что это уже седьмой такой случай в этом году. За последнее десятилетие число нападений акул на людей удвоилось. И, по словам ученых, чем больше людей находится в воде, тем выше вероятность встречи с хищником.