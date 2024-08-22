Активы банков Китая к концу июля превысили $59 млрд, увеличившись за год на 7%

Активы банков Китая к концу июля превысили $59 млрд, увеличившись за год на 7%

Совокупные активы банковского сектора Китая в национальной и иностранной валюте на конец июля составили 423,8 трлн юаней (59,4 млрд долларов США), увеличившись за год на 7%.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил замглавы Государственного управления по финансовому надзору и контролю КНР Сяо Юаньци на пресс-конференции.

Доля безнадежных кредитов уменьшилась на 8 базисных пунктов до 1,61%.

Как заявил чиновник, коэффициент достаточности собственного капитала банков в первом полугодии составил 15,53%, что свидетельствует о наличии у отрасли надлежащего запаса прочности для противодействия рискам.

Сяо Юаньци отметил, что ГУФНК продолжит помогать банкам оптимизировать структуру активов и пассивов, а также активировать новые точки роста прибыли для повышения рентабельности.