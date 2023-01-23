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Airbus выделит программу БПЛА Zephyr в отдельную компанию

Airbus выделит программу БПЛА Zephyr в отдельную компанию Airbus намерен выделить производство и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов Zephyr в отдельную компанию, чтобы начать их коммерческое использование в конце 2024 года.
Другие страны
23 января 2023 г. 16:19
Airbus выделит программу БПЛА Zephyr в отдельную компанию

Airbus намерен выделить производство и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов Zephyr в отдельную компанию, чтобы начать их коммерческое использование в конце 2024 года.

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times.

БПЛА Zephyr были изначально разработаны британской оборонной компанией QinetiQ - коммерческой структурой Минобороны Великобритании. Они работают на солнечных батареях и предназначены для полетов на высоте около 21 тыс. м, то есть на границе стратосферы и космоса. Таким образом эти беспилотники летают выше коммерческих самолетов, но ниже космических спутников.

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