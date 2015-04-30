Airbus просит от Берлина объяснений по шпионажу

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Крупнейший европейский производитель гражданской авиации Airbus, чье головное предприятие расположено в Тулузе, обратился в Берлин с просьбой дать информацию о слежке Федеральной разведывательной службой Германии (БНД) за концерном.

В пресс-службе Airbus подчеркнули, что у них есть подозрения в индустриальном шпионаже и компания готова обратиться в суд.

В Германии разгорелся скандал после того как источники Sueddeutsche Zeitung и радиостанции NDR сообщили, что слежка велась за канцелярией президента Франции, французским министерством иностранных дел, а также за Европейской комиссией по просьбе разведки США.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер призвал разведслужбу представить Бундестагу доклад по этому вопросу в кратчайшие сроки.

При этом самого де Мезьера подозревают во лжи: левые партии уверены, что министр знал о слежке, хотя и сказал парламенту обратное, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.