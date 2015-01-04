AirAsia: на месте крушения снова ухудшилась погода

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Сильный дождь и высокие волны снова помешали поискам обломков самолета AirAsia, упавшего на прошлой неделе в Яванское море.

Начальник поисково-спасательной операции рассказал, что во время кратковременного улучшения погодных условий водолазы успели совершить погружение, однако видимость в воде была нулевой. Работе ныряльщиков также препятствуют сильные течения, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В воскресенье пятый крупный объект, предположительно относившийся к пропавшему воздушному судну, был замечен под водой.

Область поиска жертв крушения была расширена, однако, вероятно, большинство тел зажаты в обломках самолета. К настоящему моменту были обнаружены около 30 тел пассажиров.

На борту самолета Airbus А320, выполнявшего рейс из индонезийского города Сурабайя в Сингапур, находились 162 пассажира и члена экипажа.