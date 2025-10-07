Air India отменила рейс Ченнаи-Коломбо из-за стокновения самолета с птицей

Авиакомпания Air India была вынуждена отменить обратный рейс из Ченнаи в Коломбо, так как после приземления самолета в аэропорту Ченнаи были обнаружены следы столкновения с птицей.

Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на представителя аэропорта.

"Самолет, выполнявший рейс из Коломбо в Ченнаи со 158 пассажирами на борту во вторник столкнулся с птицей. Об этом стало известно после того, как самолет приземлился в аэропорту Ченнаи. Будет проведен техосмотр. Авиакомпания решила отменить обратный рейс в качестве меры предосторожности", - отметил он.

По его словам, воздушное судно благополучно приземлился, и все пассажиры покинули его без каких-либо травм.