Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Air India отменила рейс Ченнаи-Коломбо из-за стокновения самолета с птицей

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 13:02
    Air India отменила рейс Ченнаи-Коломбо из-за стокновения самолета с птицей

    Авиакомпания Air India была вынуждена отменить обратный рейс из Ченнаи в Коломбо, так как после приземления самолета в аэропорту Ченнаи были обнаружены следы столкновения с птицей.

    Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на представителя аэропорта.

    "Самолет, выполнявший рейс из Коломбо в Ченнаи со 158 пассажирами на борту во вторник столкнулся с птицей. Об этом стало известно после того, как самолет приземлился в аэропорту Ченнаи. Будет проведен техосмотр. Авиакомпания решила отменить обратный рейс в качестве меры предосторожности", - отметил он.

    По его словам, воздушное судно благополучно приземлился, и все пассажиры покинули его без каких-либо травм.

    Air India Индия инцидент столкновение

    Последние новости

    13:39

    Президент: Азербайджан реализовал много важных инвестиционных проектов со странами-членами ОТГ

    Внешняя политика
    13:39

    ЦБА работает над новыми правилами по защите прав клиентов

    Финансы
    13:38

    Армен Григорян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российской повестки дня

    В регионе
    13:37

    Ильхам Алиев: Мы работаем над созданием зеленого энергокоридора ЦА-Азербайджан-Турция-Европа

    Внешняя политика
    13:31

    Президент: Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг

    Внешняя политика
    13:29

    Президент: Парафирование мирного соглашения с Арменией превратит Южный Кавказ в пространство мира

    Внешняя политика
    13:28

    Президент: Крайне важно, чтобы тюркские государства выступали как единый центр силы

    Внешняя политика
    13:27
    Видео

    В Нахчыване проведен учебный сбор военнообязанных

    Армия
    13:26

    Ильхам Алиев предложил провести в Азербайджане совместные военные учения государств-членов ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей