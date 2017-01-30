Air France сняла с рейсов 21 пассажира из-за указа президента США

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Французская авиакомпания Air France отказала в перелете в США 21 пассажиру из стран с преимущественно мусульманским населением.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, такие меры были приняты из-за нового указа президента США Дональда Трампа.

Представительница Air France рассказала, что компания получила от американской администрации уведомление об ограничениях на въезд в страну в субботу, 28 января. У перевозчика не было другого выбора, кроме как не допустить до полета ряд пассажиров, направляющихся в Соединенные Штаты.

Сотрудница авиакомпании не уточнила, гражданами каких стран были недопущенные на борт путешественники.

В то же время посольство США в Берлине заявило о прекращении выдачи американских виз гражданам Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена в связи с иммиграционным указом президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что визы не будут выдаваться также обладателям двойного гражданства, если одно из паспортов соискателя будет из списка стран, выходцам из которых временно запрещен въезд в США.