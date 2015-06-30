​Ахмед Давутоглу: Мы будем поддерживать своего кандидата до последней секунды

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "У нас один кандидат на пост председателя Великого национального собрания Турции. Мы будет поддерживать его до последней секунды. Мы не выдвигали Исмета Йылмаза для того, чтобы на каком-то этапе торговаться с другими кандидатами".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр страны, председатель Партии справедливости и развития Ахмед Давутоглу на групповом заседании представляющих его партию депутатов.

По его словам, президент не был и не будет частью коалиционных обсуждений, так же как и то, что выборы на пост председателя меджлиса не связаны с созданием правительства: "Мы достигли нынешнего уровня, разрывая цепи и преодолевая определенные запреты. И впредь не собираемся преклонять колени перед запретами".

Отметим, что в Великом национальном собрании начинаются выборы нового председателя.