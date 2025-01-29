Ахмед аш-Шараа будет выполнять обязанности президента Сирии в течение переходного периода

Ахмед аш-Шараа будет выполнять обязанности президента Сирии в течение переходного периода - заявление.

Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа будет выполнять обязанности президента страны в течение переходного периода.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении управления военных операций (руководящий орган новых властей), текст которого опубликован в его Telegram-канале.

"Объявляем о вступлении в должность президента страны в переходный период Ахмеда аш-Шараа, который будет исполнять обязанности президента Сирии и представлять ее на международных форумах", - говорится в публикации.

Также новые власти Сирии объявили о роспуске парламента страны и прекращении действия коституции.

""Объявляем о роспуске Народного совета (парламента - ред.), сформированного при прошлом режиме, а также всех связанных с ним комитетов Также прекращается действие конституции 2012 года, а также всех законов, принятых в чрезвычайном порядке", - говорится в тексте.

Помимо этого 8 декабря объявлен национальным праздником в честь "победы великой сирийской революции", отметили в управлении.