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Ахмед аш-Шараа будет выполнять обязанности президента Сирии в течение переходного периода

Ахмед аш-Шараа будет выполнять обязанности президента Сирии в течение переходного периода Ахмед аш-Шараа будет выполнять обязанности президента Сирии в течение переходного периода - заявление.
Другие страны
29 января 2025 г. 23:04
Ахмед аш-Шараа будет выполнять обязанности президента Сирии в течение переходного периода

Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа будет выполнять обязанности президента страны в течение переходного периода.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении управления военных операций (руководящий орган новых властей), текст которого опубликован в его Telegram-канале.

"Объявляем о вступлении в должность президента страны в переходный период Ахмеда аш-Шараа, который будет исполнять обязанности президента Сирии и представлять ее на международных форумах", - говорится в публикации.

Также новые власти Сирии объявили о роспуске парламента страны и прекращении действия коституции.

""Объявляем о роспуске Народного совета (парламента - ред.), сформированного при прошлом режиме, а также всех связанных с ним комитетов Также прекращается действие конституции 2012 года, а также всех законов, принятых в чрезвычайном порядке", - говорится в тексте.

Помимо этого 8 декабря объявлен национальным праздником в честь "победы великой сирийской революции", отметили в управлении.

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Версия на азербайджанском языке Əhməd əş-Şaraa keçid dövründə Suriya Prezidenti elan edilib

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