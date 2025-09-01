Агентство ООН по делам беженцев планирует сократить расходы
- 01 сентября, 2025
- 17:40
Агентство ООН по делам беженцев планирует сократить свой бюджет почти на одну пятую часть, до $8,5 млрд.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что это происходит несмотря на то, что число вынужденно перемещенных лиц продолжает расти.
Согласно документу, которым поделилось агентство, планируется потратить $8,5 млрд вместо запланированных на 2025 год $10,2 млрд из-за финансовых ограничений.
