    Агентство ООН по делам беженцев планирует сократить расходы

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 17:40
    Агентство ООН по делам беженцев планирует сократить свой бюджет почти на одну пятую часть, до $8,5 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что это происходит несмотря на то, что число вынужденно перемещенных лиц продолжает расти.

    Согласно документу, которым поделилось агентство, планируется потратить $8,5 млрд вместо запланированных на 2025 год $10,2 млрд из-за финансовых ограничений.

    ООН   финансы   Расходы   беженцы  

