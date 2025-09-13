Агентство Fitch понизило рейтинг Франции из-за госдолга и политического кризиса
Другие страны
- 13 сентября, 2025
- 02:18
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте с уровня "АА-" до уровня "А+" со стабильным прогнозом.
Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.
Fitch назвало главными факторами снижения рейтинга высокий и растущий коэффициент госдолга, политическую раздробленность и неблагоприятную перспективу бюджетного дефицита страны из-за растущих расходов на оборону.
Последние новости
02:18
Агентство Fitch понизило рейтинг Франции из-за госдолга и политического кризисаДругие страны
01:53
ВОЗ: Смертность от холеры в мире в 2024 году выросла на 50%Здоровье
01:15
Хакан Фидан: Впервые возможен длительный режим прекращения огня между Россией и УкраинойВ регионе
00:41
El Desmarque: ФИФА планирует внедрить новые изменения в 2026 годуФутбол
00:12
Премьер Лига: "Карабах" сыграл вничью с "Зиря" в IV туреФутбол
23:42
Турция ждет подписания мирного договора между Баку и Ереваном в первой половине 2026 годаВ регионе
23:39
TƏBİB сообщил о состоянии мужчины, получившего ранение в Сальяне - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
23:17
WP: Убийце Чарли Кирка предъявят обвинения по трем статьямДругие страны
22:52
Фото
Видео