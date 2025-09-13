Агентство Fitch понизило рейтинг Франции из-за госдолга и политического кризиса

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте с уровня "АА-" до уровня "А+" со стабильным прогнозом.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

Fitch назвало главными факторами снижения рейтинга высокий и растущий коэффициент госдолга, политическую раздробленность и неблагоприятную перспективу бюджетного дефицита страны из-за растущих расходов на оборону.