    • 13 сентября, 2025
    • 02:18
    Агентство Fitch понизило рейтинг Франции из-за госдолга и политического кризиса

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте с уровня "АА-" до уровня "А+" со стабильным прогнозом.

    Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

    Fitch назвало главными факторами снижения рейтинга высокий и растущий коэффициент госдолга, политическую раздробленность и неблагоприятную перспективу бюджетного дефицита страны из-за растущих расходов на оборону.

