"Fitch" hökumətin borcu və siyasi böhrana görə Fransanın reytinqini aşağı salıb
Digər ölkələr
- 13 sentyabr, 2025
- 02:32
Beynəlxalq reytinq agentliyi "Fitch Ratings" Fransanın xarici valyutada uzunmüddətli defolt reytinqini stabil proqnozla "AA-"dan "A+"a endirib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə agentliyin saytında müvafiq məlumat dərc olunub.
"Fitch" reytinqi aşağı salan əsas amillər kimi yüksək və artan dövlət borc nisbətini, siyasi parçalanmanı və müdafiə xərclərinin artması səbəbindən ölkənin büdcə kəsirinin əlverişsiz proqnozunu göstərib.
