    "Fitch" hökumətin borcu və siyasi böhrana görə Fransanın reytinqini aşağı salıb

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 02:32
    Fitch hökumətin borcu və siyasi böhrana görə Fransanın reytinqini aşağı salıb

    Beynəlxalq reytinq agentliyi "Fitch Ratings" Fransanın xarici valyutada uzunmüddətli defolt reytinqini stabil proqnozla "AA-"dan "A+"a endirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə agentliyin saytında müvafiq məlumat dərc olunub.

    "Fitch" reytinqi aşağı salan əsas amillər kimi yüksək və artan dövlət borc nisbətini, siyasi parçalanmanı və müdafiə xərclərinin artması səbəbindən ölkənin büdcə kəsirinin əlverişsiz proqnozunu göstərib.

    Emanuel Makron dövlət borcu
