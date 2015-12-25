Афросоюз направит в Бурунди войска исключительно для прекращения насилия

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Глава комиссии Африканского союза заверил власти Бурунди в том, что целью отправки миротворцев в страну является исключительно прекращение насилия в стране, передает Report со ссылкой наТАСС.

«АС не имеет никакой иной повестки дня, кроме как помочь правительству и народу Бурунди в трудный час в соответствии с обязательством найти африканское решение африканских проблем», — сообщили представители союза.

В союзе также выразили готовность начать переговоры с властями страны с целью нахождения оптимальных путей направления миссии в ближайшее время.

Ранее в ООН заявляли, что Бурунди находится на пороге гражданской войны.