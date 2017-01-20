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    Африканский Союз рассматривает действия проигравшего выборы президента Гамбии как госпереворот

    Глава Комиссии АС: Яйя Джамме не президент Гамбии

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Африканский союз приравнивает намерение президента Гамбии Яйя Джамме остаться у власти, несмотря на проигранные выборы, к государственному перевороту.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в распространенном заявлении главы Комиссии АС Нкосазаны Дламини-Зумы подчеркивается решительное неприятие государственных переворотов и неконституционной смены режима в Африке.

    Оно также напоминает, что АС не считает Джамме президентом Гамбии после истечения срока полномочий 19 января и призывает его мирно передать власть законно избранному президенту Адаме Барроу.

    Отметим, что за день до истечения полномочий Я.Джамме объявил в стране режим чрезвычайного положения, тем самым обеспечив себе нахождение у власти в течение следующих трех месяцев.

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