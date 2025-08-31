AFP: Хуситы задержали сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН
Другие страны
- 31 августа, 2025
- 20:57
Силы безопасности мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) задержали в йеменской столице, городе Сана, сотрудника Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.
Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление гуманитарной организации.
Как отмечается, "местные силы безопасности провели обыски" в офисах ВПП ООН в Сане и "задержали одного из сотрудников". Представители ооновского агентства также получили информацию о задержании своих коллег в других регионах Йемена.
Задержание сотрудника ВПП ООН произошло спустя несколько дней после того, как Израиль нанес удары по целям в захваченной хуситами Сане во время трансляции обращения лидера "Ансар Аллах" Абдель Малика аль-Хуси.
Последние новости
21:25
Администрация США допускает размещение Нацгвардии в крупных городах страныДругие страны
20:57
AFP: Хуситы задержали сотрудника Всемирной продовольственной программы ООНДругие страны
20:30
США продолжают торговые переговоры, несмотря на решение суда по пошлинамДругие страны
20:06
В поселке Бина произошел пожар в теплицеПроисшествия
19:55
Армия Израиля готова устранять лидеров ХАМАС за рубежомДругие страны
19:35
Посольство Британии в Египте временно закрылосьДругие страны
19:35
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода, уровень превышает норму в два разаЭкология
19:10
Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношенияВ регионе
19:06