AFP: Хуситы задержали сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН

    • 31 августа, 2025
    • 20:57
    Силы безопасности мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) задержали в йеменской столице, городе Сана, сотрудника Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление гуманитарной организации.

    Как отмечается, "местные силы безопасности провели обыски" в офисах ВПП ООН в Сане и "задержали одного из сотрудников". Представители ооновского агентства также получили информацию о задержании своих коллег в других регионах Йемена.

    Задержание сотрудника ВПП ООН произошло спустя несколько дней после того, как Израиль нанес удары по целям в захваченной хуситами Сане во время трансляции обращения лидера "Ансар Аллах" Абдель Малика аль-Хуси. 

    Лента новостей