KİV: Husilər BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının əməkdaşını saxlayıblar

    • 31 avqust, 2025
    • 21:35
    "Ənsar Allah" (husilər) qiyamçı hərəkatının təhlükəsizlik qüvvələri Yəmənin paytaxtı Sənada BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının əməkdaşını saxlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Agence France-Presse" (AFP) humanitar təşkilatın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd edilir ki, yerli təhlükəsizlik qüvvələri BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının Sənadakı ofislərində axtarışlar aparıb və işçilərdən birini saxlayıb. BMT agentliyinin nümayəndələri Yəmənin digər bölgələrində də həmkarlarının saxlanması barədə məlumat alıblar.

    BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının əməkdaşının saxlanması İsrailin "Ənsar Allah" lideri Əbdülməlik əl-Husinin çıxışı zamanı husilərin nəzarətində olan Sənadakı hədəfləri vurmasından bir neçə gün sonra baş verib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    AFP: Хуситы задержали сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН

