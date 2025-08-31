KİV: Husilər BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının əməkdaşını saxlayıblar
Digər ölkələr
- 31 avqust, 2025
- 21:35
"Ənsar Allah" (husilər) qiyamçı hərəkatının təhlükəsizlik qüvvələri Yəmənin paytaxtı Sənada BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının əməkdaşını saxlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Agence France-Presse" (AFP) humanitar təşkilatın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Qeyd edilir ki, yerli təhlükəsizlik qüvvələri BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının Sənadakı ofislərində axtarışlar aparıb və işçilərdən birini saxlayıb. BMT agentliyinin nümayəndələri Yəmənin digər bölgələrində də həmkarlarının saxlanması barədə məlumat alıblar.
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının əməkdaşının saxlanması İsrailin "Ənsar Allah" lideri Əbdülməlik əl-Husinin çıxışı zamanı husilərin nəzarətində olan Sənadakı hədəfləri vurmasından bir neçə gün sonra baş verib.
KİV: Husilər BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının əməkdaşını saxlayıblar
