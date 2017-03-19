Афганский солдат открыл огонь по американским военным на базе НАТО

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Солдат вооруженных сил Афганистана открыл огонь по американским военным на базе в южной провинции Гильменд, трое военнослужащих США получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

"Три военнослужащих США были ранены, когда афганский солдат открыл огонь на базе в провинции Гильменд. Военнослужащим США оказывается медицинская помощь", — сообщается на странице операции в Twitter.

По данным агентства Рейтер, представитель вооруженных сил Афганистана заявил, что афганский военный был убит ответным огнем.