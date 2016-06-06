​Афганские военные ликвидировали за сутки более 100 боевиков

Баку. 6 Июня. REPORT.AZ/ Афганские военные в ходе спецопераций за последние сутки ликвидировали по меньшей мере 108 боевиков.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье агентство Khaama со ссылкой на министерство обороны страны.

Сообщается, что рейды были проведены в 20 провинциях Афганистана при поддержке полиции и ВВС страны. В числе уничтоженных боевиков были два командира, еще порядка 60 боевиков были ранены.

По данным министерства, потери со стороны афганских силовиков составили 13 человек.