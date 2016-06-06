 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Афганские военные ликвидировали за сутки более 100 боевиков

    Рейды были проведены в 20 провинциях Афганистана

    Баку. 6 Июня. REPORT.AZ/ Афганские военные в ходе спецопераций за последние сутки ликвидировали по меньшей мере 108 боевиков.

    Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье агентство Khaama со ссылкой на министерство обороны страны.

    Сообщается, что рейды были проведены в 20 провинциях Афганистана при поддержке полиции и ВВС страны. В числе уничтоженных боевиков были два командира, еще порядка 60 боевиков были ранены.

    По данным министерства, потери со стороны афганских силовиков составили 13 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi