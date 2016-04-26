Афганские военные ликвидировали более 30 боевиков в нескольких провинциях

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 33 боевика ликвидированы за последние сутки в ходе военной операции афганских силовиков в ряде провинций Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в минобороны страны.

Операция проходила в ряде провинций на севере, востоке и юге Афганистана. Наибольшие потери боевики понесли в провинции Фарьяб на северо-западе страны, где потеряли 18 человек убитыми, а еще 21 были ранены.

Минобороны страны не сообщает, к какой группировке принадлежали убитые.