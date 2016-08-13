Афганские силовики ликвидировали за сутки более 90 боевиков

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Афганские военные в ходе военных операций в ряде провинций страны за сутки ликвидировали по меньшей мере 92 боевика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Афганистана в субботу.

Среди боевиков есть члены радикальной группировки "Талибан", потерявшие убитыми 40 человек в отдельных уездах провинции Пактика, граничащей с Пакистаном на юго-востоке страны. Кроме того, министерство сообщило о ликвидации в этой провинции еще 30 боевиков, не уточняя их принадлежность к какой-либо группировке. Отмечается, что среди убитых боевиков есть девять иностранцев.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство".