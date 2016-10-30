Афганские силовики ликвидировали 70 боевиков за минувшие сутки

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Силовые ведомства Афганистана ликвидировали 70 боевиков в ходе операций в ряде регионов страны за минувшие сутки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны Афганистана.

Широко масштабные операции с участием армии, полиции и разведки проводились в 15 провинциях Афганистана. Объединенные силы при поддержке артиллерии и ВВС изъяли оружие и обезвредили десятки самодельных взрывных устройств, говорится в заявлении.

Оборонное ведомство сообщило о гибели девяти военных. Около 15 боевиков получили ранения, 20 задержаны.