Афганские силовики ликвидировали 11 боевиков на юго-востоке страны

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Афганские силовики в ходе авиаударов на юго-востоке Афганистана ликвидировали по меньшей мере 11 боевиков радикального движения "Талибан", еще четверо получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Пажвак со ссылкой на полицию.

По информации агентства, авиаудары по талибам были нанесены в провинции Газни в пятницу вечером, не дав боевикам осуществить атаку на КПП в одном из уездов провинции.

Представители группировки не подтвердили гибель своих членов.