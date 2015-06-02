 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Афганские боевики убили семь сотрудников чешской гуманитарной организации

    Нападение произошло ночью на севере Афганистана

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Боевики "Талибана" убили 2 июня семь сотрудников чешской гуманитарной организации "Человек в нужде". Жертвами исламистов стали также два их охранника, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Нападение произошло ночью на севере Афганистана. Погибшие были афганскими гражданами, работавшими на чешскую гуманитарную организацию. Подробности выясняются. Пока лишь известно, что были убиты, как минимум, семь ее местных сотрудников.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi