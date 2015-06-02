Афганские боевики убили семь сотрудников чешской гуманитарной организации

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Боевики "Талибана" убили 2 июня семь сотрудников чешской гуманитарной организации "Человек в нужде". Жертвами исламистов стали также два их охранника, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Нападение произошло ночью на севере Афганистана. Погибшие были афганскими гражданами, работавшими на чешскую гуманитарную организацию. Подробности выясняются. Пока лишь известно, что были убиты, как минимум, семь ее местных сотрудников.