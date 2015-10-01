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    Афганская армия освободила захваченный талибами Кундуз

    Афганские силы безопасности в последние несколько часов провели крупную наступательную операцию

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Афганистана освободили захваченный ранее на этой неделе боевиками движения "Талибан" город Кундуз, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Афганские силы безопасности в последние несколько часов провели крупную наступательную операцию против  боевиков и в настоящее время контролируют основную часть города.

    Афганские силы безопасности начали операцию по освобождению Кундуза от талибов во вторник. В среду в бой с боевиками движения "Талибан" в окрестностях Кундуза вступили силы спецназа НАТО. Военно-воздушные силы США также нанесли удар по позициям экстремистов.

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