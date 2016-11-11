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    Афганская армия ликвидировала двух ключевых командиров движения "Талибан"

    Операция прошла в провинции Герат

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Два ключевых командира радикального движения "Талибан" ликвидированы в ходе военной операции на западе Афганистана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил высокопоставленный командир афганской армии Раз Мохаммад Ориахил.

    Операция прошла в провинции Герат.

    "Два ключевых командира движения "Талибан" Малла Найеб и Мавлави Мохиб среди 52 вооруженных повстанцев убиты в четверг в операции против врагов в беспокойном районе Шинданд", - сказал Ориахил агентству Синьхуа.

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