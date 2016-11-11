Афганская армия ликвидировала двух ключевых командиров движения "Талибан"

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Два ключевых командира радикального движения "Талибан" ликвидированы в ходе военной операции на западе Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил высокопоставленный командир афганской армии Раз Мохаммад Ориахил.

Операция прошла в провинции Герат.

"Два ключевых командира движения "Талибан" Малла Найеб и Мавлави Мохиб среди 52 вооруженных повстанцев убиты в четверг в операции против врагов в беспокойном районе Шинданд", - сказал Ориахил агентству Синьхуа.