Афганистан выразил признательность Азербайджану за поддержку после землетрясений

Афганистан поблагодарил международное сообщество, включая Азербайджан, за помощь и солидарность после сильного землетрясения, приведшего к гибели более 2 тыс. человек.

Как сообщает Report, соответствующую публикацию МИД страны разместило в соцсети Х.

"Афганистан благодарен странам, международным и гуманитарным организациям за соболезнования, сочувствие и помощь на фоне разрушительных последствий, в том числе многочисленных жертв недавних землетрясений на востоке страны", - говорится в публикации.

В числе государств, которым Афганистан выразил благодарность, числится и Азербайджан.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6.0 произошло 31 августа на востоке Афганистана. В результате погибли более 2,2 тыс. человек, почти 4 тыс. пострадали.

1 сентября МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану и отметил солидарность с афганским народом.