Афганистан выразил признательность Азербайджану за поддержку после землетрясений
- 08 сентября, 2025
- 11:44
Афганистан поблагодарил международное сообщество, включая Азербайджан, за помощь и солидарность после сильного землетрясения, приведшего к гибели более 2 тыс. человек.
Как сообщает Report, соответствующую публикацию МИД страны разместило в соцсети Х.
"Афганистан благодарен странам, международным и гуманитарным организациям за соболезнования, сочувствие и помощь на фоне разрушительных последствий, в том числе многочисленных жертв недавних землетрясений на востоке страны", - говорится в публикации.
В числе государств, которым Афганистан выразил благодарность, числится и Азербайджан.
Напомним, что землетрясение магнитудой 6.0 произошло 31 августа на востоке Афганистана. В результате погибли более 2,2 тыс. человек, почти 4 тыс. пострадали.
1 сентября МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану и отметил солидарность с афганским народом.