ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Афганистан выразил признательность Азербайджану за поддержку после землетрясений

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 11:44
    Афганистан выразил признательность Азербайджану за поддержку после землетрясений

    Афганистан поблагодарил международное сообщество, включая Азербайджан, за помощь и солидарность после сильного землетрясения, приведшего к гибели более 2 тыс. человек.

    Как сообщает Report, соответствующую публикацию МИД страны разместило в соцсети Х.

    "Афганистан благодарен странам, международным и гуманитарным организациям за соболезнования, сочувствие и помощь на фоне разрушительных последствий, в том числе многочисленных жертв недавних землетрясений на востоке страны", - говорится в публикации.

    В числе государств, которым Афганистан выразил благодарность, числится и Азербайджан.

    Напомним, что землетрясение магнитудой 6.0 произошло 31 августа на востоке Афганистана.  В результате погибли более 2,2 тыс. человек, почти 4 тыс. пострадали.

    1 сентября МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану и отметил солидарность с афганским народом.

    МИД Азербайджан Землетрясение в Афганистане солидарность благодарность
    Əfqanıstan Azərbaycana yardım və həmrəyliyə görə minnətdarlığını bildirib
    Afghanistan thanks Azerbaijan, global community after deadly quake

    Последние новости

    12:25

    Азербайджан увеличил инвестиции в Грузию на 1%

    Финансы
    12:24

    Четыре человека стали жертвой террористической атаки в Иерусалиме - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:23

    Казахстан примет госпрограмму для стимулирования контейнерных перевозок

    В регионе
    12:18

    Токаев предложил создать однопалатный парламент в Казахстане

    В регионе
    12:18

    В Грузии арестованы 30 криминальных авторитетов

    В регионе
    12:16

    Бинагадинское РУП возбудило дело по факту резонансного ДТП с падением грузовика с моста

    Происшествия
    12:15

    Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш отправлен в отставку

    Футбол
    12:11
    Фото

    Азербайджан участвует в 25-й Китайской международной выставке инвестиций и торговли

    Бизнес
    12:05

    Прибыль Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросла более чем на 10%

    Финансы
    Лента новостей