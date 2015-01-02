В Афганистане в результате ракетного удара погибли 26 участников свадьбы

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Страшной трагедией закончилась свадьба в одной из деревень Афганистана.

Как передает Report, во время празднования свадьбы и нового года, в дом попала ракета, где проходила свадьба

Взрывной волной разнесло как сам дом, так и автомобили на которых прибыли молодожены. В результате погибло 26 человек, включая жениха и невеста. Еще 45 человек получили тяжелые ранения.

"По данным полиции, в новогоднюю ночь экстремисты обстреляли из ракетных установок здание, в котором проходила свадебная церемония. Один из снарядов угодил прямо в торжественный зал, где в тот момент собрались гости. Все жертвы являются мирными гражданами", - отмечают в МВД Афганистана.

Напомним, ээтой ночью в провинции Гильменд шли ожесточенные бои между радикалами движения "Талибан" и правительственными силами безопасности.