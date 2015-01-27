В штате Массачусетс из-за снегопада отключилась АЭС

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Атомная электростанция "Пилигрим" в американском штате Массачусетс во вторник прекратила работу из-за сильного снегопада, сообщается на сайте АЭС.
Как отмечает Report, в заявлении говорится, что станция отключилась по установленной процедуре после того, как из-за плохой погоды вышли из строя связанные с АЭС линии электропередачи.
В настоящее время электричество для АЭС обеспечивают аварийные дизельные генераторы. Остановка работы объекта не представляет опасности для персонала и окружающей среды, отмечают руководители предприятия.
АЭС "Пилигрим" находится в городе Плимут в 70 километрах от Бостона.
News DepartmentАвтор новости
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