Аэропорт во Флориде, где произошла стрельба, возобновил работу

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Возобновлены полеты из аэропорта Форт-Лодердейл во Флориде, где накануне произошла стрельба, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Грузовые авиаперевозки и рейсы общего назначения (частные небольшие самолеты, служебные самолеты) в аэропорту Форт-Лодердейла снова запущены", — заявили представители аэропорта.

Напомним, накануне на стойке выдачи багажа в Терминале 2 аэропорта Форт-Лодердейла Эстебан Сантьяго открыл огонь по людям. Пять человек были убиты, восемь получили пулевые ранения. Еще 45 человек пострадали в результате этого инцидента, получив различные травмы, стремясь скорее покинуть зону обстрела.

Стрелявший, на котором была одежда с символикой Star Wars, задержан полицией. Им оказался 26-летний Эстебан Сантьяго, бывший военнослужащий, ветеран боевых действий в Ираке. Он служил в Национальной гвардии Пуэрто-Рико и Аляски.