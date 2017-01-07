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    Аэропорт во Флориде, где произошла стрельба, возобновил работу

    Стрельбу в аэропорту Форт-Лаудердейла устроил ветеран войны в Ираке

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Возобновлены полеты из аэропорта Форт-Лодердейл во Флориде, где накануне произошла стрельба, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "Грузовые авиаперевозки и рейсы общего назначения (частные небольшие самолеты, служебные самолеты) в аэропорту Форт-Лодердейла снова  запущены", —  заявили представители аэропорта.

    Напомним, накануне  на стойке выдачи багажа в Терминале 2 аэропорта Форт-Лодердейла Эстебан Сантьяго открыл огонь по людям. Пять человек были убиты, восемь получили пулевые ранения. Еще 45 человек пострадали в результате этого инцидента, получив различные травмы, стремясь скорее покинуть зону обстрела.

    Стрелявший, на котором была одежда с символикой Star Wars, задержан полицией. Им оказался 26-летний Эстебан Сантьяго, бывший военнослужащий, ветеран боевых действий в Ираке. Он служил в Национальной гвардии Пуэрто-Рико и Аляски. 

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