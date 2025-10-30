Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 30 октября, 2025
    • 23:23
    Международный аэропорт Вильнюса вновь закрыт на прием и выпуск самолетов "из-за неизвестных объектов" в воздушном пространстве.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

    "Аэропорт закрылся в 20:10 по местному времени приблизительно на три часа из-за воздушных шаров, летящих в направлении Вильнюса", - говорится в сообщении.

    Между тем, ближайший рейс, который должен был прилететь в аэропорт литовской столицы из Дюссельдорфа, был перенаправлен на посадку в Ригу.

    Напомним, что 29 октября Кабинет министров Литвы принял решение о закрытии литовско-беларусской границы до 30 ноября. Причиной тому стали участившиеся случаи нарушения воздушного пространства страны метеозондами с контрабандой из Беларуси. Из-за них четыре раза закрывался Международный аэропорт Вильнюса, один раз - Каунасский международный аэропорт.

    Vilnüs aeroportu hava şarlarına görə yenidən bağlanıb

    Аэропорт Вильнюса вновь закрылся из-за воздушных шаров

