Аэропорт в Триполи возобновил свою работу после обстрела

Единственный действующий в Триполи международный аэропорт Митига возобновил работу после того, как был временно закрыт в среду из-за ракетного обстрела.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее поступала информация, что вслед за ударом аэропорт прекратил принимать и отправлять все рейсы, а воздушное пространство над Триполи было закрыто, сообщает новостной портал Afrigatenews. Официальный представитель вооруженных формирований заседающего в столице Правительства национального согласия (ПНС) полковник Мухаммед Кануно обвинил в нем Ливийскую национальную армию (ЛНА).

В частности, он утверждал, что по гавани было запущено шесть ракет из установки залпового огня типа "Град", не упомянув о последствиях атаки. В то же время, как указал Кануно, подобные действия "представляют серьезную угрозу воздушному движению и нарушают соглашение о прекращении огня между сторонами".