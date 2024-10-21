Аэропорт в Бельгии отменил все рейсы на вылет из-за забастовки

Международный аэропорт Шарлеруа в Бельгии отменил все рейсы на вылет из-за забастовки сотрудников частной компании, обеспечивающей безопасность.

Международный аэропорт Шарлеруа в Бельгии отменил все рейсы на вылет из-за забастовки сотрудников частной компании, обеспечивающей безопасность.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

"В связи с акцией сотрудников охранных предприятий во вторник 22 октября и нехватки персонала для обеспечения безопасности, все рейсы на вылет из аэропорта Брюссель-Шарлеруа на эту дату отменяются", - говорится в сообщении.

Аэропорт продолжит принимать рейсы и планирует вернуться к нормальной работе уже в среду.