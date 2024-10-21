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Аэропорт в Бельгии отменил все рейсы на вылет из-за забастовки

Аэропорт в Бельгии отменил все рейсы на вылет из-за забастовки Международный аэропорт Шарлеруа в Бельгии отменил все рейсы на вылет из-за забастовки сотрудников частной компании, обеспечивающей безопасность.
Другие страны
21 октября 2024 г. 18:00
Аэропорт в Бельгии отменил все рейсы на вылет из-за забастовки

Международный аэропорт Шарлеруа в Бельгии отменил все рейсы на вылет из-за забастовки сотрудников частной компании, обеспечивающей безопасность.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

"В связи с акцией сотрудников охранных предприятий во вторник 22 октября и нехватки персонала для обеспечения безопасности, все рейсы на вылет из аэропорта Брюссель-Шарлеруа на эту дату отменяются", - говорится в сообщении.

Аэропорт продолжит принимать рейсы и планирует вернуться к нормальной работе уже в среду.

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Версия на английском языке Brussels airport sees all departing flights cancelled on October 22

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