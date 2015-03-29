Аэропорт столицы Йемена выведен из строя в результате авиаударов

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Аэропорт в столице Йемена Сане выведен из строя в результате авиаударов, нанесенных коалицией, которая участвует в операции против повстанцев-хуситов в этой стране, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов.