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    Аэропорт столицы Йемена выведен из строя в результате авиаударов

    Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Аэропорт в столице Йемена Сане выведен из строя в результате авиаударов, нанесенных коалицией, которая участвует в операции против повстанцев-хуситов в этой стране, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов.

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