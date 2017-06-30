Аэропорт Ниццы эвакуирован в связи с угрозой теракта

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Аэропорт в Ницце эвакуирован в связи с угрозой теракта/
Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, служба безопасности обнаружила брошенной часть багажа.
Более подробной информации пока не поступало.
Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Аэропорт в Ницце эвакуирован в связи с угрозой теракта/
Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, служба безопасности обнаружила брошенной часть багажа.
Более подробной информации пока не поступало.
News DepartmentАвтор новости
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