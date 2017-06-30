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    Аэропорт Ниццы эвакуирован в связи с угрозой теракта

    Служба безопасности обнаружила брошенной часть багажа© Foto: Twitter/Cristina Platon

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Аэропорт в Ницце эвакуирован в связи с угрозой теракта/

    Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, служба безопасности обнаружила брошенной часть багажа.

    Более подробной информации пока не поступало. 

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