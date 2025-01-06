Аэропорт Манчестера закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада

Аэропорт британского Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада.

Аэропорт британского Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении авиагавани в соцсети X.

"Наши взлетно-посадочные полосы временно закрыты из-за сильного снегопада, пока наши команды усердно работают, чтобы расчистить их как можно скорее", - сообщил аэропорт.

Ранее метеорологическая служба Великобритании ввела "желтый" уровень погодной опасности в связи со снегом и гололедицей, он действует почти на всей на территории страны.

Международный аэропорт Лидс-Брадфорд в Англии также предупредил об ожидаемых перебоях в авиасообщении из-за сильной непогоды.

Накануне телеканал Sky News сообщил, что ряд британских аэропортов был вынужден закрывать взлетно-посадочные полосы из-за обрушившегося на страну сильного снегопада. Многие рейсы были задержаны и перенаправлены. В воскресенье в некоторых регионах Британии выпало более 10 сантиметров снега.