Аэропорт Дамаска отменил прилет и вылет всех самолетов до 18 декабря

Международный аэропорт Дамаска отменил прилет и вылет всех типов самолетов до 18 декабря.

Международный аэропорт Дамаска отменил прилет и вылет всех типов самолетов до 18 декабря.

Как передает Report, об этом говорится в специальном сообщении NOTAM, распространенном аэропортом.

"В период до 18 декабря 2024 года все рейсы в/из аэропорта Дамаск приостановлены", - говорится в документе, доведенном утром до сведения всех пользователей воздушного пространства Сирии.

Согласно сообщению, работа аэропорта может быть возобновлена в 19:00 по всемирному времени (23:00 по Баку) 18 декабря.

Отмечается, что аналогичное сообщение распространил и международный аэропорт города Алеппо. Он закрыт на прием и выпуск любых самолетов до вечера 17 декабря.