Аэропорт Дамаска 7 января возобновит международные рейсы

Обслуживание международных рейсов в аэропорту Дамаска возобновится 7 января.

Обслуживание международных рейсов в аэропорту Дамаска возобновится 7 января.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава сирийского управления гражданской авиации Ашхад ас-Сулаиби.

"Мы объявляем о начале приема международных рейсов в аэропорту Дамаска с 7 января 2025 года", - заявил он.

При этом Ас-Сулаиби не уточнил, рейсы каких авиакомпаний будет принимать аэропорт.

"Могу заверить арабские и другие иностранные авиакомпании, что с помощью наших партнеров мы работаем над тем, чтобы в полном объеме восстановить работу аэропортов в Дамаске и Алеппо", - добавил он.

В конце 2024 года аэропорт Дамаска возобновил внутренние авиарейсы.