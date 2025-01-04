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Аэропорт Дамаска 7 января возобновит международные рейсы

Аэропорт Дамаска 7 января возобновит международные рейсы Обслуживание международных рейсов в аэропорту Дамаска возобновится 7 января.
Другие страны
4 января 2025 г. 16:30
Аэропорт Дамаска 7 января возобновит международные рейсы

Обслуживание международных рейсов в аэропорту Дамаска возобновится 7 января.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава сирийского управления гражданской авиации Ашхад ас-Сулаиби.

"Мы объявляем о начале приема международных рейсов в аэропорту Дамаска с 7 января 2025 года", - заявил он.

При этом Ас-Сулаиби не уточнил, рейсы каких авиакомпаний будет принимать аэропорт.

"Могу заверить арабские и другие иностранные авиакомпании, что с помощью наших партнеров мы работаем над тем, чтобы в полном объеме восстановить работу аэропортов в Дамаске и Алеппо", - добавил он.

В конце 2024 года аэропорт Дамаска возобновил внутренние авиарейсы.

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Версия на английском языке Damascus Airport to resume international flights on January 7

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