​Аэропорт Брюсселя снова заработал после терактов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Зал вылетов брюссельского аэропорта Завентем в воскресенье возобновил работу после мартовских терактов.

Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle.

Прежде чем пассажиры прошли на регистрацию в аэропорту прошла церемония открытия.

"Воскресенье - важный день в восстановлении брюссельского аэропорта. Это ключевой момент как для всех наших коллег из других аэропортов, так и для Бельгии. Тот факт, что это открытие стало возможным менее чем через 40 дней после терактов, - это без сомнения технический и операционный подвиг, для которого нужны были колоссальные усилия сотен людей", - сказал директор Арно Фейст.

Руководитель выразил надежду, что мощности аэропорта будут полностью задействованы до середины июня.

22 марта в Брюсселе мощные взрывы в аэропорту Завентем и на станции метро "Мальбек" унесли жизни 32 человек.

Ответственность за теракты взяла на себя джихадистская группировка ИГИЛ.