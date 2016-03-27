Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ "Аэрофлот" возобновляет полеты в Казахстан после получения разрешения авиационных властей этой страны, все рейсы будут выполнены согласно расписанию.Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении российского авиаперевозчика.

"В связи с получением разрешения от Комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Аэрофлот" восстанавливает полеты в Казахстан. Все рейсы, запланированные на 27 марта 2016 года, будут выполнены согласно ранее опубликованному расписанию", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" 26 марта объявил о приостановке выполнения регулярных рейсов в Казахстан в связи с тем, что казахстанская сторона не предоставила разрешительную документацию на выполнение полетов по летнему расписанию, которое вступило в силу 27 марта.

В сезоне "Лето - 2016", с 27 марта 2016 года по 29 октября 2016 года, "Аэрофлотом" предусмотрено выполнение собственных регулярных рейсов из Москвы в семь пунктов Казахстана: Актау, Актобе, Алма-Ату, Астану, Атырау, Караганду, Шымкент.

По данным "Аэрофлота", на 27 марта запланировано 5 рейсов в 5 городов Казахстана и обратно.