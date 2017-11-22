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    Адвокат: Тельман Исмаилов не просил убежища во Франции

    Марина Русакова: Информация, которая дается в СМИ про моего подзащитного, не подтверждается

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Бывший владелец закрытого в Москве Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, обвиняемый в организации двух убийств, не просил политического убежища во Франции.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила его адвокат Марина Русакова.

    "Нет, он не просил политического убежища. Информация, которая дается в СМИ про моего подзащитного, не подтверждается. Не подтвердилась и эта", - заявила М.Русакова.

    Адвокат не стала уточнять, в какой стране находится сейчас Исмаилов.

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