Адвокат Саддама Хусейна: Мне было страшно, что меня убьют

Представители США оказывали давление на адвокатов из команды защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна и управляли судебным процессом специального трибунала.

Представители США оказывали давление на адвокатов из команды защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна и управляли судебным процессом специального трибунала.

Как передает Report, об этом РИА Новости рассказала адвокат Хусейна Бушра Халиль.

"Я подвергалась сильному давлению со стороны американцев. Честно, мне было страшно, что меня убьют, так как были убиты несколько адвокатов, последним из которых был Хамис Убейди. Несколько раз судья выводил меня из зала. Последний раз ко мне подошел американец и спросил, хочу ли я вернуться, и мы продолжали переговоры с 6 до 11, и в конце он еще раз спросил, хочу ли я вернуться в суд, и я ответила "да". Тогда он сказал, что я должна молчать, как и мои друзья, - это говорит о том, что они делали все, чтобы суд оставался постановочным", - сказала Халиль.

По ее словам, американцы оказывали давление в самом суде, "они отвечали за все и управляли процессом". После команда защиты поняла, что в процессе участвуют американские судьи, которые управляли процессом и отправляли послания судье через сотрудника безопасности при каждом остром вопросе, добавила собеседница агентства.

Напомним, что 30 декабря исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.