Адольф Гитлер набрал большинство голосов на выборах в Намибии

За него проголосовали 85% респондентов

Названный в честь руководителя Третьего Рейха Адольфа Гитлера политик победил на выборах в Намибии. Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

Так, за него проголосовали 85% респондентов. Он набрал 1 196 голосов и попал в региональный совет. Партия Гитлера получила 57% голосов по всей стране, которая раньше являлась немецкой колонией.

Он рассказал, что такое имя выбрал для него отец, который не понимал, что олицетворял Гитлер. Мужчина пояснил, что в детстве считал свое имя абсолютно нормальным и лишь в подростковом возрасте понял, о ком идет речь.

Победитель выборов добавил, что жена называет его Адольф Ууона и иронично отметил, что не собирается "завоевывать Ошану" и не мечтает о "мировом господстве".