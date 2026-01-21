Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Адмирал Драгоне: Новые технологии усиливают угрозы безопасности в мире

    • 21 января, 2026
    Ситуация в сфере глобальной безопасности в начале 2026 года остается крайне напряженной.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил, открывая двухдневное заседание Военного комитета начальников штабов НАТО в Брюсселе, председатель структуры адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    Он отметил, что продолжается война России против Украины, сохраняется нестабильность на южных рубежах НАТО, а также усиливаются угрозы в киберпространстве, включая саботаж, дезинформацию и гибридные атаки.

    По его словам, новые технологии делают такие угрозы более масштабными и трудно отслеживаемыми.

    В то же время адмирал подчеркнул, что поддержка Украины со стороны НАТО стала более организованной и системной. В частности, расширяется работа миссии НАТО по содействию безопасности Украины и обучению украинцев, а также по созданию совместных аналитических и учебных структур. Он также отметил международные усилия по поиску путей к миру, включая инициативы США и коалиции стран под руководством Франции и Великобритании.

    Драгоне сообщил, что за последний год НАТО усилило меры по защите собственных территорий, в том числе за счет операций "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) и "Восточный часовой" (Eastern Sentry), а также увеличило масштаб и количество военных учений. "Это демонстрирует способность альянса обеспечивать сдерживание и оборону по всему периметру", - считает он.

    По его словам, важно и то, что все страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы в соответствии с решениями, принятыми на саммите в Гааге прошлым летом.

    "В ходе нынешнего заседания особое внимание будет уделено готовности сил Альянса, развитию военных возможностей, сотрудничеству с Украиной, партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и Грузией, а также взаимодействию с Европейским союзом", - заключил он.

